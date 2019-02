«Usciamo dalla rete anti-discriminazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO «Stiamo dalla parte delle famiglie e del loro diritto a educare i figli, la scuola deve essere un supporto e non entrare a gamba tesa in certi ambiti». Silvia Nizzetto, assessore alla Scuola, spiega così la decisione della Giunta di uscire dalla Rete Nazionale delle Pubbliche Amministrazioni Anti Discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, nota come Ready, importante associazione sviluppata in tutta Italia e che raggruppa moltissimi comuni di tutte le regioni. Treviso c'era entrata nel 2014 grazie alla...