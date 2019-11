Uscendo in strada col muletto uccise una donna: un anno

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA SENTENZAVENEZIA Un anno per omicidio stradale. É finito con la condanna dell'autista del muletto il processo per l'incidente che, nel dicembre di due anni fa, a Chioggia, costò la vita a Emanuela Porzionato, impiegata della Bnl di 55 anni, travolta dal mezzo in manovra, mentre stava raggiungendo la fermata dell'autobus per andare al lavoro. Sul banco degli imputati era finito Paolo Ballarin, 54enne di Chioggia, alla guida dell'elevatore «per aver omesso di prestare la dovuta precedenza alla vittima che stava camminando sul marciapiede»...