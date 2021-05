Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONFRONTOUDINE Lo Snami è pronto a fare «una causa pilota collettiva» per i medici Usca se l'Azienda non correggerà il tiro. Lo dice il presidente Fvg Stefano Vignando. Sotto la lente, un tema molto tecnico, che riguarda il trattamento economico. «Abbiamo in ballo una causa pilota che riguarda sei nostri iscritti della provincia di Udine - spiega Vignando -. Siamo pronti a presentare il ricorso al giudice del lavoro a maggio. I medici...