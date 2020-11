L'APPELLO

MESTRE In vista della possibile ripresa della didattica in presenza, dopo le vacanze natalizie, i vettori privati del trasporto con autobus da noleggio con conducente premono sulla politica e sulle istituzioni locali e ribadiscono la loro disponibilità a mettere a disposizione i propri mezzi, attualmente fermi in rimessa, per rafforzare il servizio di trasporto scolastico. La riapertura delle scuole a gennaio potrebbe infatti rappresentare anche una boccata d'ossigeno per un comparto che a causa della pandemia da Coronavirus si è ritrovato alla canna del gas, con una diminuzione del fatturato che quest'anno sarà del 90%, escluso dai primi ristori statali o regionali e con gli autisti ora a casa in cassa integrazione. Una richiesta, quella espressa dal consigliere regionale e nazionale di Anav Marco Eugenio Brusutti a nome dell'intera categoria del comparto del trasporto persone, che in Veneto include 400 imprese e 1950 autobus da turismo, che arriva in concomitanza con l'avvio dei tavoli provinciali di coordinamento, convocati dall'assessore ai trasporti Elisa De Berti e da quello all'istruzione Elena Donazzan, per programmare e organizzare con largo anticipo la riapertura delle attività scolastiche in presenza. «Per il trasporto pubblico locale i finanziamenti regionali e statali ci sono, parliamo di 24 milioni di euro già stanziati, di cui 8,4 milioni dalla Regione Veneto e 15,6 milioni dal Governo, da spendere entro la fine dell'anno ed i vettori privati sono a disposizione per integrare il servizio di trasporto scolastico per affrontare il prevedibile incremento della domanda di servizi di trasporto a parità di condizioni di sicurezza spiega Brusutti, direttore esecutivo della Brusutti di Tessera eppure ad oggi non sappiamo quanti siano già stati spesi e temiamo che da parte delle aziende di trasporto pubbliche non ci sia l'intenzione di usarli tutti escludendo così i vettori privati da questi contributi proprio mentre le difficoltà di bilancio delle stesse aziende pubbliche impediscono l'attivazione di un servizio che può essere garantito dagli autobus delle imprese private di trasporto turistico, ferme da marzo». Secondo Anav regionale l'immediato coinvolgimento dei vettori privati avrebbe attenuato la seconda ondata di contagi ed evitato la conseguente chiusura delle scuole. «Gli autobus turistici a noleggio a differenza di quelli del trasporto locale garantirebbero maggiore sicurezza e una migliore gestione della capienza massima - ricorda Brusutti dal momento che tutti i viaggiatori si siedono solo sui posti lato finestrino e nessuno viaggia in piedi. Per questo abbiamo denunciato la mancanza di una cabina di regia per affrontare il problema ed ora invitiamo la Regione Veneto a farsi parte attiva presso gli enti locali e gli enti di governo del trasporto pubblico locale affinché provvedano da subito a riprendere il rinforzo dei servizi di trasporto in sicurezza e lo facciano con il nostro contributo chiarendo che una parte del finanziamento alle aziende pubbliche deve essere destinato anche ai noleggiatori privati».

Paolo Guidone

