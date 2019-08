CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Usare la dinamite per sbriciolare le enormi radici rimaste orfane degli alberi stroncati da Vaia. L'idea è venuta a Danilo Coppe, lo stesso che con la dinamite ha risolta la frana di Schiucaz in Alpago, e al professor Raffale Coppe, Direttore del dipartimento delle politiche Forestali dell'università di Padova, che su incarico della Regione deve pianificare come sistemare i boschi dopo l'uragano Vaia. C'è una data fissata per la prima prova e per capire se il modello è praticabile su lunga scala. I vantaggi di questa soluzione sono molti:...