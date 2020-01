Urta un ciclista e scappa, è caccia al pirata della strada

INTERVENTI

SAN VITO DI FAGAGNA Caccia al pirata della strada che all'alba di ieri ha urtato un ciclista a San Vito di Fagagna lungo la regionale 464. I Carabinieri del Norm di Udine sarebbero già sulle sue tracce, avendo ottenuto riscontri sull'auto dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il sinistro si è verificato attorno alle 6,45 quando un uomo di 40 anni, residente in paese, in sella alla sua bici, diretto al lavoro, è stato toccato da una Mercedes Classe A di colore grigio scuro, a circa 200 metri dal capoluogo, in direzione Fagagna. Sul posto sono sopraggiunti i sanitari del 118 allertati dagli altri automobilisti in transito che hanno notato il ciclista riverso a terra sull'asfalto. L'uomo è stato soccorso dall'equipe di una ambulanza, la quale l'ha trasferito d'urgenza in Ospedale ed accolto nel reparto di terapia intensiva, le sue condizioni sarebbero gravi a seguito di diversi traumi ma non sarebbe in pericolo di vita. I militari del Nucelo radiomobile hanno accertato che l'autista della vettura coinvolta nell'investimento è fuggito senza prestare soccorso ma appunto grazie ad alcune testimonianze raccolte sul modello dell'auto e le riprese delle telecamere della zona, sono in corso le operazioni di rintraccio del proprietario del veicolo. Sempre nella mattinata di ieri un'altra persona è stata investita poco dopo le 7.30 lungo la strada provinciale 8, in località Poggio Terza Armata, nel comune di Sagrado. Dopo l'allarme sono stati inviati sul posto l'elicottero sanitario, che è atterrato in un campo, un'ambulanza e un'automedica assieme ai Carabinieri. La persona ferita è stata trasportata con l'elicottero all'ospedale di Trieste. Nel pomeriggio ulteriore intervento di soccorso a San Giovanni al Natisone, lungo la strada regionale 56 tra il capoluogo e la frazione di Villanova dello Judrio, poco dopo il bivio per Cormons e San Lorenzo Isontino; un ciclista è stato travolto da una vettura, è stato soccorso e trasferito in ospedale per le cure.

MARTIGNACCO

Chiede una sedia a un altro avventore, ma quando questi gli risponde che sta aspettando la moglie, lo colpisce con un pugno al volto e gli rompe la mandibola. È accaduto domenica in uno dei ristoranti del centro commerciale Città Fiera di Martignacco. L'aggredito, un cittadino albanese, di 45 anni, residente da tempo a Udine, era seduto al tavolo insieme con il figlio minore quando l'aggressore, un cittadino italiano, di 35 anni, di Venzone, gli si è avvicinato chiedendo di prendere una sedia che sembrava vuota. L'uomo ha risposto che era occupata, e che stava attendendo l'arrivo della moglie. L'altro ha fatto per andarsene ma poi, all'improvviso, si è girato e lo ha colpito al volto. La vittima è stata trasportata in ospedale a Udine dove i medici gli hanno riscontrato una frattura, giudicata guaribile in 40 giorni. L'aggressore è stato denunciato da Carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Udine.

