URNE APERTEMESTRE Calo sensibile dell'affluenza nella prima giornata di voto per gli undici Comuni chiamati a rinnovare le rispettive amministrazioni. Dal 55,19% registrato cinque anni fa alle ore 23 si è passati al 39,49% rilevato, sempre alle 23, nelle 156 sezioni elettorali. Un dato che, almeno in parte, potrebbe essere attribuito all'emergenza sanitaria e al timore di nuovi contagi, nonostante le misure di sicurezza adottate per evitare...