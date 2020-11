URLA E TENSIONE

VENEZIA Era nata come una manifestazione spontanea partita dai social, attraverso un tam tam corso veloce tra un post e l'altro di Facebook. Una chiamata a raccolta per le tante e svariate categorie del mondo del lavoro, affinché facessero sentire la loro voce evitando tensioni in un contesto in cui le difficoltà si stanno accumulando da quando l'emergenza covid è cominciata. Manifestazione pacifica Venezia 3.11, così era stato chiamato il gruppo Facebook al quale si erano iscritti in tanti, un po' da tutto il Veneto. Fino a lunedì sera ancora visibile, con tanto di post di chi chiedeva dove e a che ora riunirsi ieri mattina. Ma poi sparito improvvisamente, chiuso nella tarda serata dagli amministratori stessi della pagina social, lasciando l'organizzazione dell'evento allo sbaraglio. La Digos infatti come fanno sapere da Venessia.com, presente ieri a quella che alla fine è stata ribattezzata come una passeggiata della protesta non aveva autorizzato la manifestazione. Facendo così accrescere nei partecipanti un'idea alternativa a quella promossa all'inizio: una camminata ordinata, con cartelli e striscioni in mano, che partisse da campo San Bortolomeo e arrivasse fino alla stazione ferroviaria del centro storico.

PROGRAMMI SALTATI

Le cose sono andate diversamente. Non solo dal punto di vista del percorso scelto, ma anche da quello degli effettivi partecipanti, tra i 500 e i 600 (di più secondo alcuni organizzatori, 400 circa per la Questura). Perché accanto ai lavoratori veneziani appartenenti ai settori più disparati ristoratori, albergatori, commercianti, baristi, gondolieri, gestori di palestre e tanti altri non è mancato neppure qualche negazionista. Un gruppo di una cinquantina di persone che nel corso della mattinata ha reso il clima incandescente già di per sé teso, ma comunque pacifico fino a quel momento dove avevano trovato spazio tutti gli umori, le posizioni e le richieste di chi si sente a terra. Ora più che mai. «Vogliamo lavorare». «Libertà, libertà». La passeggiata è iniziata così, con un coro all'unisono di manifestanti che hanno condotto il corteo controllato a vista dalle forze dell'ordine in tenuta antisommossa fin sopra il ponte di Rialto. Dove la gente si è appostata per qualche minuto, intorno alle 10.30, stringendo fra le mani un lenzuolo con su scritto «annunciamo tristemente la morte di Venezia grazie al Dpcm di Conte», per far valere le proprie ragioni. Fino all'arrivo a sorpresa, deciso all'ultimo, in riva del Carbon, a pochi passi da Ca' Farsetti.

LE RICHIESTE

Chiedendo d'incontrare il sindaco Brugnaro (assente perché impegnato al Tronchetto), incitandolo a farsi vedere, e di poter manifestare proprio davanti alla sede comunale. Accesso tuttavia negato. E se alcuni sono saliti sulle passerelle accatastate dell'acqua alta per far sentire di più la loro voce e animare il gruppo, gli altri sono rimasti al loro posto, applaudendo e dando vita a cori di protesta. In una situazione in cui il rispetto del metro di distanziamento è stato ben poco osservato. Oltre all'uso della mascherina. Mentre infatti una piccola delegazione di manifestanti veniva accolta dall'assessore al Commercio, Sebastiano Costalonga, qualche altro ha preso la parola e, togliendosi i dispositivi di sicurezza, ha incitato anche gli altri a farlo. Un gesto imitato da molti che hanno iniziato a sventolare in aria le loro mascherine rimanendone a lungo sprovvisti, mentre altri si allontanavano precipitosamente. «Il covid non esiste, la mascherina è una museruola». «È tutta una bugia e un allarmismo esagerato: se fosse così grave il virus ci avrebbe già ammazzato tutti e invece muoiono solo i novantenni». «Negazionisti come tiene a precisare Lidia Bergamo, cameriera, tra la delegazione ricevuta in Comune che non facevano parte del corteo di lavoratori. I manifestanti per la libertà del lavoro non erano assolutamente d'accordo con queste posizioni. Voglio sottolineare che questa è stata gente che ha approfittato della nostra assenza per inneggiare, insieme a qualcuno delle curve degli stadi, alla disobbedienza». E dal gesto ha preso le distanze pure Venessia.com, dissociandosi dalla performance.

Marta Gasparon

