L'INTERVISTA

BELLUNO L'emergenza nel Bellunese, non è il coronavirus, ma le ripercussioni del contagio in Veneto sull'economia e turismo. È per questo che il prefetto, Adriana Cogode ha annullato il comitato ordine e sicurezza che si sarebbe dovuto tenere oggi in Prefettura e ha convocato un tavolo con sindacati e organizzazioni di categoria.

Prefetto Cogode, come mai questa scelta?

«Ho convocato una riunione con le organizza

zioni sindacali e le organizzazioni di categorie per avere il monitoraggio definitivo e completo sull'andamento della situazione, che ovviamente, dal punto di vista economico, sappiamo bene che ha le sue drammaticità. In questo momento non ho una stima per la provincia di Belluno: la Camera di Commercio non mi ha fornito ancora questo dato. Voglio sapere esattamente come stanno andando le cose: l'informazione è importante per dare un contributo di notizie anche a livello centrale e vorrei un quadro in modo di rappresentare al ministero la situazione».

Per l'allerta coronavirus invece ci sono state criticità?

«Al momento non abbiamo casi bellunesi: il medico del Ca' Foncello vive e lavora a Treviso e non è passato in provincia. Ieri (mercoledì ndr) ho incontrato tutti i dirigenti degli uffici pubblici e abbiamo monitorato la situazione: non ci sono elementi di preoccupazione. Si sta dando corso alle disposizioni alle direttive governative e regionali senza particolari criticità. Invece la riunione con i sindaci, che avevamo programmato per domani (oggi ndr), verrà fatta lunedì in vista di eventuali novità. Doveva infatti essere il bilancio in realtà è stata rinviata perché non aveva senso rivederci, visto che non ci sono state novità. Quindi attendiamo la scadenza, il primo marzo, delle misure adottate con l'ordinanza regionale e poi in base a ciò che verrà disposto ci rivedremo».

Il pericolo contagio è stato scampato o è solo questione e di tempo anche per la nostra provincia?

«Non si può dire, non ho idea: dovrei avere la sfera di cristallo. Spero che non si verifichi: non è tanto un problema di pericolo sanitario per i diretti interessati e chi ne è entrato in contatto, ma è un grandissimo disagio. Sono le conseguenze di chi poi vive intorno in quel territorio e che non possono che essere quelle che si stanno vivendo nelle zone rosse delle altre province: sono misure dovute e necessarie, ma ovviamente portano disagi».

Ma siete pronti in caso di un eventuale contagio?

«Prontissimi, non pronti. La struttura sanitaria di Belluno è assolutamente attrezzata, non solo per l'emergenza. Stanno lavorando alacremente si sono organizzati benissimo. Ci sono, come è stato suggerito queste strutture provvisorie esterne per poter fare triage che consentirebbe di adottare cautele, perché sappiamo che tra i maggiori soggetti esposti c'è tutto il personale sanitario e non. Voglio ricordare ai cittadini che il medico di base è competente. Bisogna chiamare lui in caso di sintomi: il dottore poi valuterà in base alla sintomatologia se si tratta di persona per cui è opportuno ricovero. La prefettura invece attiverebbe la sala di protezione civile. E poi c'è l'ordine e la sicurezza pubblica, che verrebbe monitorata con un coordinamento forze di polizia al giorno».

Nel caso ci fosse un contagio a Cortina, verrebbe cinturata?

«Dobbiamo applicare il dispositivo che viene disposto quanto previsto per le zone contagiate. Potrebbe esserci il rischio dell'isolamento di Cortina. Ovviamente remoto, inesistente. Sono decisioni tecnico-sanitarie che dipendono dall'identificazione del focolaio. È questa la prova più difficile, scoprire il paziente zero: l'Usl deve fare questo lavoro deve mettere insieme i vari passaggi».

Quali sono le linee guida da adottare per evitare tutto questo?

«Quelli che ormai io chiamo i dieci comandamenti, ovvero le direttive date dal Ministero: dobbiamo fare in modo che entrino nella nostra sfera comportamentale come modelli da seguire ora, ma per sempre. È fondamentale il senso di responsabilità di tutti».

Con l'allerta in corso sono a rischio le finali di Coppa del mondo previste a Cortina nei prossimi giorni?

«Tutti ce lo chiediamo. Il presidente del Coni e ministro dello Sport stanno valutando questo aspetto e si capirà tra qualche giorno. È necessario saperlo quanto prima, per le ricadute sull'impianto organizzativo di tutta la manifestazione. La Prefettura ha già definito i profili organizzativi e pianificazioni della mobilità, ma eventualmente dovrebbero essere rimodulati. Le forze di polizia da impiegare, ad esempio: cambia se la manifestazione verrà fatta senza pubblico o con il pubblico. E l'ipotesi di una Coppa del Mondo senza pubblico la ho immaginata. Comunque ho raccomandato anche al sindaco di Cortina e alla Fondazione di tenere contatti stretti con il Coni. Il primo marzo sapremo e capiremo».

Olivia Bonetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA