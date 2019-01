CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

URBANISTICAROVIGO L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare. Ci si può appellare alla famosa frase del grande ciclista Gino Bartali per guardare a quello che accade ora per piazzale Di Vittorio, area della città che da quindici anni è in ballo e a scorrere le parole che in questi tre lustri sono corse, c'è da rimanere con l'amaro in bocca.In giunta, infatti, è stata approvata la revoca del piano particolareggiato di piazzale Di Vittorio e questo significa che finché non verrà rifatto, non potrà essere inserito nel piano delle...