URBANISTICAROVIGO Il Comune ha tempo fino all'otto giugno per presentare un nuovo progetto per il bando di riqualificazione del quartiere Maddalena. Nella riunione plenaria della terza commissione consiliare a Palazzo Nodari, è stato finalmente tolto il velo di mistero che per mesi ha celato la verità dell'amministrazione pubblica. Il problema, secondo il team di tecnici scelti dal Comune che ha seguito tutto l'iter dal 2016 a oggi, è l'ipoteca e la mancanza di un accordo non oneroso per le casse pubbliche con i proprietari del Maddalena,...