Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

URBANISTICAPORDENONE La progettazione non potrà partire finché non ci sarà il via libera della Regione alla variante generale del Piano regolatore. Il semaforo verde potrebbe arrivare per settembre o ottobre. Intanto il Comune ribadisce la volontà di riqualificare l'area del Bronx e di renderla utilizzabile anche per scopi diversi da quello direzionale. In particolare l'Amministrazione punta all'acquisizione - o alla trasformazione in uso...