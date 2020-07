IL CASO

CANALE D'AGORDO Neanche le forti raffiche di vento che soffiava a oltre cento chilometri all'ora è riuscito a scalfire la chiesetta alpina dedicata a Papa Luciani realizzata nel 2012 sul Morro Boa Vista che domina la grande città brasiliana di Jaraguà do Sul. Una chiesa voluta dai discendenti degli emigranti italiani che partirono dai paesi della valle del Biois a fine ottocento e si insediarono in questa parte di Brasile.

Si tratta di una chiesa realizzata per rendere onore a quegli emigranti che hanno lasciato la loro terra per cercare fortuna dall'altra parte del mondo ma anche per unire gli oriundi agordini di Santa Catarina con i loro amici e parenti della valle del Biois e del Cordevole. Una chiesa realizzata sullo stesso stile e progetto di quella di San Simon di Vallada Agordina, che è stata sempre un simbolo che lega le comunità della valle del Biois. Una chiesa che in queste ultime ore ha resistito alla forza d'urto di questo uragano che si è abbattuto sulla zona provocando danni gravissimi agli edifici e ovviamente portando con sé paura e disperazione. Vien facile parlare di miracolo se si allude a Papa Luciani che sembra aver voluto risparmiare questo simbolo di unità e fratellanza che dopo tanti decenni lega ancora queste due comunità divise dall'Oceano ma che hanno ancora molte cose e molti legami.

Una chiesa che porta contiene molti simboli di questo legame profondo, sempre più stretto, che lega queste due comunità. Come gli affreschi che abbelliscono l'edificio sacro internamente, che sono realizzat dall'artista Franco Murer o quelli del capitello esterno dell'artista Anna Marmolada. Un intenso rapporto che ha trovato in Luca Luchetta e Iria Tancon due importanti ed entusiasti animatori di questo gemellaggio che ormai vanta radici forti e i cui scambi ormai tra una e l'altra comunità si moltiplicano di anno in anno, sempre più frequenti e solidali. Una chiesetta inaugurata nel 2014 alla presenza di una importante rappresentanza anche di Canale D'Agordo dove papa Albino Luciani è nato ed ha vissuto in gioventù. E proprio a lui è stato dedicato l'edificio religioso che unisce le due anime della comunità della valle del Biois. Un simbolo di unione e fratellanza, prima ancora che di fede, che nelle ultime ore è riuscito a resistere alla forza bruta del vento che ha distrutto gli edifici circostanti.

