BELLUNO La notizia della morte dell'ex procuratore della Repubblica di Belluno, Francesco Saverio Pavone stroncato dal coronavirus a 75 anni dopo 20 giorni di ricovero all'ospedale di Mestre, ha scatenato centinaia di messaggi di cordoglio. Sui social e alle redazioni sono arrivate parole di ricordo di persone illustri, ma anche di tanta gente comune. «Magistrato e uomo giusto», «Grazie per tutto quello che hai fatto per noi», «Una persona stimatissima e di grande onestà», «Uomo esemplare e giusto». Sono solo alcune delle parole usate da chi ha avuto l'onore di conoscerlo. Parole di stima anche da chi ha sempre vissuto dall'altra parte della barricata: gli avvocati.

«Il dottor Pavone ha onorato la toga che, con eleganza, autorevolezza e dedizione, ha portato - ha detto il presidente dell'Ordine degli avvocati, Erminio Mazzucco -. Resta il ricordo di un magistrato di grande rilievo, rigoroso ma di spiccate sensibilità umane. Ha amato molto il suo lavoro e da tutti è stato apprezzato. Con l'avvocatura bellunese ha sempre coltivato buoni rapporti alternando rispettosa fermezza e gentile disponibilità. Ha evidenziato un particolare attaccamento alla città di Belluno, quasi l'avesse eletta a sua seconda casa».

«Sono sempre stato dall'altra parte della barricata - ha detto l'avvocato Maurizio Paniz che lo ha fronteggiato in diverse battaglie che si sono consumate nelle aule bellunesi -, ma debbo riconoscere che il dottor Francesco Saverio Pavone era un pubblico ministero che meritava stima, attenzione e rispetto anche quando, senza demordere nemmeno di fronte ad inequivoche contrarie emergenze processuali, continuava a perseguire la tesi della quale si era convinto. Ha sempre onorato il suo ruolo e servito degnamente lo Stato. In punta di penna o di parola non sono state poche le occasioni di confronto o di scontro, ma sempre nel pieno rispetto della nostra reciproca funzione». «Ricordo ancora il processo ai guardiacaccia bellunesi - èprosegue l'avvocato Paniz -e quello al dottor Scorrano, primario agordino: perseguiva indomito i propri convincimenti dai quali non si discostava per alcuna ragione. E questa in molte inchieste è stata certamente la sua forza. Gli rendo omaggio, quell'omaggio che si attribuisce a chi ha lottato sul campo, sempre peraltro in modo corretto, con la spinta delle proprie idee ma nel rispetto di chi la pensava diversamente: non denigrava l'avversario, anzi spesso lo ammirava, anche quando non lo poteva confessare. Solo i grandi fanno così. Per me, per molti, lo è stato. Mi spiace non potergli dare quell'estremo saluto che avrebbe davvero meritato».

