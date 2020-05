UOMO DISPERATO

VENEZIA Si è sentito perso. Per lui l'ondata negativa era partita ben prima del lockdown. Cinese, titolare di un negozio di souvenir in centro storico: l'ombra del covid era ancora distante, solo mediatica a dicembre e gennaio. Più che sufficiente, però, a far crollare i suoi affari: sempre meno clienti, sempre più diffidenza da parte di passanti e residenti, e la merce rimaneva invenduta. Poi sono arrivate quarantena, isolamento, chiusura forzata, e il bilancio ha finito per scendere ben al di sotto della soglia di sopportazione. Un crack economico che riguarda tante piccole (o medie) realtà imprenditoriali ma lui, a questo punto, dopo 5 mesi di vuoto, ha perso la testa. Il trentenne cinese, residente in centro storico ormai da una vita (suo padre lavora come cameriere in un ristorante della città), ha deciso di togliersi la vita. In zona San Marcuola, sabato pomeriggio, si è sporto dalla fondamenta del Traghetto e si è buttato in acqua. Non sapendo nuotare, il riflesso condizionato del suo corpo l'ha spinto ad annaspare per cercare di rimanere a galla. Il risultato è stato che con quel movimento l'uomo si è lentamente portato al centro del Canal Grande.

Il personale di un traghetto Actv, ormeggiato vicino all'imbarcadero, ha cercato di recuperarlo lanciandogli dei salvagenti, ma è stato tutto inutile. Solo l'intervento di una motovedetta del nucleo natanti dei carabinieri, a quel punto, allertata dai presenti, è riuscita ad evitare il peggio. Uno dei carabinieri si è tuffato in acqua, ha preso sotto braccio il giovane cinese e l'ha riportato a bordo, per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Il trentenne era sotto choc e in ipotermia, ma vivo. Il giovane ha raccontato ai militari che alla base del gesto c'erano dei problemi famigliari che si erano aggravati, secondo lui irrimediabilmente, a causa del fatto che il coronavirus gli aveva portato via il lavoro.

IL FENOMENO

L'episodio di sabato punta il faro su una questione più ampia che riguarda, in effetti, tutta una categoria di negozi e negozianti in città. Articoli gestiti, principalmente, da cinesi o bengalesi. Attività a lungo criticate e prese di mira dai locali, per la concorrenza spietata e, a detta dei veneziani, per la qualità della merce in vendita. Parliamo di tutti quei negozi che propongono articoli in vetro, maschere, giocattoli, borse, souvenir di ogni genere. Alcuni di questi negozi sono più volte finiti nelle pagine di inchiesta delle indagini delle forze dell'ordine, ma tanti altri invece lavorano onestamente e cercano semplicemente di sbarcare il lunario come tutti. E il dramma economico che stanno vivendo, in questo momento, è decisamente serio. C'è chi ha abbandonato tutto ed è tornato in patria, soffocato dai mesi di affitto arretrati, chi si ritrova a spasso senza lavoro. Chi ha comprato invece (e sono tanti in città) dopo quasi un semestre di inattività sta meditando se vendere tutto e cambiare settore. Il Covid ha cambiato tante cose. Tra queste, con ogni probabilità, rientra anche la geografia dei negozi. È probabile che a fine emergenza Venezia si ritroverà con un'offerta commerciale molto diversa rispetto a quelle pre coronavirus.

Davide Tamiello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA