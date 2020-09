NUOVO ALLARME

MESTRE Un caso di Covid anche al liceo scientifico Bruno della Bissuola. L'allarme è scattato lunedì della scorsa settimana quando la famiglia di uno studente ha avvisato la coordinatrice di classe che il ragazzo sarebbe stato a casa perché malato, con i sintomi tipici che facevano sospettare il contagio. L'esito del tampone eseguito mercoledì ha poi confermato la positività per cui è scattata la quarantena. Dal canto suo la scuola ha attivato tempestivamente il protocollo per la gestione del caso, lasciando a casa tutti i compagni di classe nella giornata di giovedì e inviandoli ad effettuare il tampone. Si sono aggiunti anche i quattro docenti incaricati della distribuzione delle mascherine. «Ho subito contattato la dottoressa Bernadetta De Caprio, coordinatrice del Team Covid dell'Ulss, che ringrazio per la grande collaborazione spiega la preside Michela Michieletto Nel giro di appena mezzora sono arrivati gli esiti, tutti negativi. Questo ci ha permesso di riammettere la classe in aula già sabato». Il ragazzo risultato positivo da oggi seguirà la didattica a distanza tramite il suo computer. Potrà ricongiungersi ai compagni quando avrà due tamponi consecutivi negativi.

OTTIMA COLLABORAZIONE

«Le indicazioni su come intervenire sono chiare e la collaborazione con il Team Covid permette di gestire nel migliore dei modi le situazioni osserva Michieletto che dirige anche il classico Franchetti e il comprensivo Spallanzani È chiaro che bisogna stare all'allerta e pronti a fare subito quanto necessario, ma il personale è formato al meglio e c'è la serenità di sapere come agire prontamente affinché non insorgano grossi problemi».

Sul rapporto tra scuole ed emergenza Covid nei giorni scorsi l'Ulss 3 Serenissima aveva fatto il punto della situazione, spiegando che dal giorno della ripresa delle lezioni, il 14 settembre, sono stati eseguiti 1.670 tamponi prescritti dai medici su bambini e ragazzi sintomatici: sono emerse 13 positività più altre tre che riguardano operatori scolastici, coinvolgendo in tutto 16 scuole, diventate 17 a seguito delle indagini epidemiologiche sui contatti stretti che hanno permesso di rilevare un'altra positività. I medici di medicina generale e i pediatri secondo le Ulss dovrebbero svolgere un ruolo filtro sulla scelta di fare o meno il tampone a un bambino o un ragazzo che presenta anche solo un minimo sintomo.

GENITORI PERPLESSI

Ma i genitori hanno molte perplessità. «Nel dubbio racconta una mamma nessun pediatra si prende la responsabilità di rimandare un bambino a scuola. Così, di fatto, basta un banale raffreddore di stagione per spedire tutti a fare il tampone, perdendo come minimo tre-quattro giorni di scuola. In attesa dell'esito, i genitori sono costretti a rimanere a casa e devono prendere permesso, perché la normativa non prevede la malattia, come invece nel caso della quarantena per positività acclarata». «Inoltre prosegue c'è il tema della certificazione per la riammissione, che spetterebbe al pediatra, ma nel fine settimana parrebbe delegata ai medici della continuità assistenziale. Non c'è chiarezza. La speranza è che si trovi un sistema più rapido per agevolare la frequenza a scuola e lo svolgimento del lavoro dei genitori che rischiano di essere penalizzati dalle lungaggini della procedura». Peraltro, in alcune chat e passaparola, inizia a emergere qualche genitore che piuttosto ipotizza soluzioni di fortuna del tipo «al prossimo raffreddore lo tengo a casa con la baby sitter o i nonni e non avviso le autorità competenti», il che va chiarito è un reato. Il tampone ad esito rapidissimo taglierebbe la testa al toro dal punto di vista clinico e scongiurerebbe anche questo rischio.

