Uno stratega a Ca' Sugana: «Ho subito chiesto l'ufficio di Gobbo»

L'INTERVISTATREVISO La passione per Vasco, il vangelo Juve e il solido rapporto con Elzbieta, la compagna polacca. Alessandro Manera, 46 anni, è il nuovo assessore all'ambiente della giunta Conte. Fisico asciutto, camicia a mezze maniche e pantalone color corda, è finalmente il chimico al posto giusto. O perlomeno così la pensano in molti. Ex ragazzo delle periferie, stakanovista, apprezzato anche dagli avversari, è stato una delle pedine fondamentali del successo di Mario Conte alle ultime amministrative. Il suo primo atto d'insediamento?...