Uno sporco affare. Di famiglia. L'operazione Tsunami, condotta da carabinieri e Guardia di Finanza sotto il coordinamento del procuratore aggiunto Stefano Ancilotto, ha fatto emergere l'attività criminosa di un cartello di tre-quattro nuclei familiari, che si spartivano la piazza della cocaina e della marijuana a Chioggia. Ingente il giro e clamoroso l'esito giudiziario, con 25 misure di custodia cautelare eseguite ieri mattina, prima dell'alba.

Si stima che più di duecento chili di droga (70 di cocaina, 150 di maria e 35 di hashish) siano stati importati e venduti a Chioggia durante l'arco temporale in cui si è sviluppata l'inchiesta. Numeri importanti, confermati dal valore rilevante dei sequestri disposti dal Gico della Guardia di finanza tra conti correnti e immobili. Il patrimonio che si sta requisendo in queste ore si aggirerebbe attorno ai 7 milioni di euro.

Le famiglie teoricamente erano concorrenti sul mercato della droga, ma di fatto agivano in armonia, arrivando a un accordo sostanziale sui prezzi e sui canali di rifornimento delle sostanze stupefacenti. La droga veniva importata dalla vicina Slovenia e portata in auto tramite dei corrieri fidati. All'interno del gruppo anche donne e persone incensurate.

