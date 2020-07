COME ARRIVARCI

ROCCA PIETORE Uno spettacolo accessibile a tutti. Un impianto funiviario innovativo che tiene conto in particolar modo le esigenze delle persone diversamente abili. Così la Marmolada è diventata a portata di chiunque. La concezione dell'impianto, nella fase di rinnovamento al quale è stato sottoposto in questi anni, è stata quella di abbattere in maniera drastica le barriere architettoniche. Oggi questo impianto è perfettamente agibile a qualsiasi persona diversamente abile che in carrozzina può salire alla stazione di partenza di Malga Ciapela posta a metri 1450 e salire fino alla stazione terminale di Punta Rocca a 3265 metri senza nessuna difficoltà in quanto questo impianto funiviario e le sue stazioni sono state ideate proprio per permettere la salita a queste persone senza incontrare problemi. Non è un caso che un anno fa proprio in Marmolada è stato siglato il documento denominato Articolo 3343 alla presenza di Oscar De Pellegrin atleta bellunese plurimedagliato paralimpico e di Moreno Pesce il forte scalatore amputato all'altezza del femore che ha al suo attivo numerose e importanti imprese alpinistiche.

IL DOCUMENTO MARMOLADA

Un documento questo che in sintesi chiede di rendere il territorio della montagna accessibile e inclusivo verso ogni forma di disabilità. E questo anche in relazione degli interventi che si faranno di rinnovamento e adeguamento degli impianti e delle altre strutture sportive invernali in vista delle olimpiadi del 2026. E la Marmolada con la sua funivia si promuove anche quest'anno come una delle mete preferite dai turisti in questa strana estate gravata dall'emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, come ci conferma la responsabile del marketing Giuliana Boscheri. «Non sono certo i numeri delle scorse estati - sottolinea Boscheri - però i numeri sono confortanti e ci accontentiamo. E' vero manca totalmente la clientela straniera che si riduce a pochi stranieri, in compenso comunque abbiamo la clientela italiana che ci salva e questo è già un'ottima cosa per una stagione che francamente sapevamo già in partenza che non poteva essere paragonata alle precedenti viste le problematiche con le quali era partita. Anche i nostri eventi estivi che avevano caratterizzato le estati scorse si sono ridotti. Abbiamo in calendario un'alba a settembre e l'appuntamento con un tramonto dopo il venti agosto. Confermiamo la cerimonia del 26 agosto a ricordo della venuta in Marmolada di papa Giovanni Paolo II e probabilmente verso la fine stagione si vorrebbe svolgere la cerimonia per il trentesimo anniversario della realizzazione del museo della Grande guerra al Serauta. Ma è possibile che questa venga rimandata al prossimo anno al fine di poterla fare dandogli il giusto risalto che merita».

STAGIONE DIFFICILE

Insomma, conclude la responsabile marketing, siamo davanti ad una stagione che rimane all'altezza delle aspettative elaborate negli ultimi mesi. «La speranza è che dal 20 luglio in poi, come succede sempre - prosegue - ci sia una maggior affluenza considerando che gli spazi ci sono, la montagna è affascinante diciamo che quello che per noi fa la differenza sono le condizioni meteo. E allora speriamo che le prossime settimane siano settimane con il cielo azzurro e il sole caldo poi la Marmolada fa la differenza con i suoi panorami mozzafiato».

Dario Fontanive

