CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Uno dei dormitori dell'hub delle polemiche, a Conetta, devastato dalle fiamme di un incendio. Al momento i carabinieri e i vigili del fuoco propendono per l'ipotesi accidentale: gli investigatori credono che qualcuno abbia inavvertitamente scatenato l'incendio con un fornelletto da campeggio che si trovava all'interno del tendone. I rilievi, però, proseguono per scongiurare altre ipotesi come un atto doloso a sfondo razziale. Le fiamme hanno danneggiato anche un altro dormitorio: in tutto i migranti sfollati sono 170. Su disposizione della...