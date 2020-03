CAMPALTO

«Mio padre è un leone», poi si corregge con la voce incrinata: «Era». Ha appena terminato di sbrigare tutte le pratiche per la sepoltura. Che già sono uno strazio, ma in questo tempo di contagio virale, diventano ancora più complicate. «Non riesco ancora a crederci, uno choc. Qualcuno ci deve delle spiegazioni. Papà è morto senza nessuno accanto che lo rincuorasse, lui che era attaccatissimo alla sua grande famiglia. Lui che aveva sei sorelle e 8 cognati, i fratelli di mia mamma, e aveva voluto con lei cinque figli perché così non si sarebbero mai sentiti soli».

A parlare è Silvia, la piccola di Mario Trevisan, 78 anni, e di Rosaria Bucca, di quattro anni più giovane, entrambi originari di Burano e ora residenti a Campalto, entrambi in pensione, lui operaio alla Alumix, lei sovrintendente della polizia penitenziaria alla Giudecca.

«Era in gamba, solare, sapeva come farsi voler bene. Mai ci saremmo aspettati un addio così tremendo, mai avremmo pensato che il coronavirus avrebbe potuto colpire in maniere tanto crudele anche noi».

Il dolore è palpabile e dà corpo anche a quello delle sorelle Cristina e Fabiana, e dei fratelli Andrea e Massimo: «E anche dei tanti nipoti che hanno perso un nonno splendido».

Trevisan è deceduto all'alba dell'altro ieri a Mirano, dove era stato trasferito dall'Angelo lo scorso 12 marzo «dopo che papà era stato sottoposto a tracheotomia, per fare in modo che riuscisse a respirare in maniera più autonoma. L'intervento era riuscito, tanto che aveva recuperato al 40% e una volta a Mirano addirittura il 100%».

CALVARIO

Tutto comincia il 7 febbraio, Trevisan viene ricoverato a Mestre in chirurgia vascolare per una operazione al piede programmata, ma viene dimesso dopo due settimane perché non c'è la disponibilità della rianimazione in caso servisse. Il 27 febbraio però ha dolori alla gamba lancinanti che lo costringono a ritornare in ospedale, passando dal pronto soccorso. Viene accolto nuovamente nello stesso reparto pronto per entrare in sala operatoria. I familiari gli fanno visita: «Veniva nella saletta del caffè. Senza mascherina perché non vi erano prescrizioni in tal senso».

INTUBATO

È la sera del 4 marzo. «Il pomeriggio successivo mia mamma e mio fratello lo vanno a trovare come il solito, ma il suo letto è vuoto. Solo allora sappiamo che alle 6 era stato intubato, sedato, in condizioni disperate. Apprendiamo che è positivo alla prova del tampone. L'infezione con ogni probabilità l'ha presa in ospedale anche perché proprio in quei giorni leggiamo sul Gazzettino che c'è un caso sospetto in chirurgia vascolare e che si pensa addirittura di chiudere il padiglione. Ma continua Silvia - mio padre è un guerriero e si riprende. Poi a Mirano il tracollo».

Monica Andolfatto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

