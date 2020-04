VENEZIA L'appuntamento è per giovedì. Il 30 aprile è la data individuata dall'assessora regionale all'Istruzione, Elena Donazzan, per la convocazione del tavolo regionale sul diritto allo studio, un momento di confronto con le rappresentanze studentesche universitarie e fortemente voluto da queste ultime per segnalare le difficoltà economiche che gravano sugli studenti a seguito dell'emergenza sanitaria. «Abbiamo chiesto un tavolo di confronto con la Regione ormai più di un mese fa, e finalmente, dopo una richiesta formale a marzo e il mail bombing di qualche giorno fa, abbiamo ottenuto una risposta - commenta Irene Pizzolotto, coordinatore di Udu Venezia, l'Unione degli universitari -. Siamo soddisfatti che la Regione voglia finalmente avviare un confronto. Presenteremo le nostre richieste, consapevoli di avere il supporto di migliaia di studentesse e studenti del Veneto». «Le nostre proposte per far fronte a questa crisi sono chiare da diverso tempo ormai: studenti borsisti, studenti lavoratori e più in generale gli studenti fuori sede hanno urgente bisogno di sostegno - aggiunge Marco Dario -. Le fasce di reddito basse e medie sono quelle maggiormente colpite dal lockdown: non possiamo accettare che gli studenti degli atenei del Veneto rinuncino agli studi perché non se lo possono più permettere. Serve al più presto un contributo agli affitti per gli studenti fuori sede, nonché la restituzione della trattenuta per la fruizione del servizio mense e la sospensione del canone di pagamento dell'alloggio Esu per chi non ne ha beneficiato».

