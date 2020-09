UNIVERSITA'

VENEZIA I primi a tornare saranno (in parte) gli studenti di lingue, lunedì. Una settimana dopo toccherà a tutti gli altri corsi previsti da Ca' Foscari e le aule e gli spazi dell'università torneranno a rianimarsi per il primo anno d'ateneo in epoca Covid-19, dopo una serrata durata mesi. Lunedì, quindi, torneranno a sedersi sui banchi del Dipartimento di Lingue oltre 2.200 studenti per le lezioni di didattica duale - cioè contemporaneamente in presenza e su Zoom - a cui gli iscritti potranno partecipare solo dopo aver prenotato. A condurre le lezioni, 83 docenti, tutti al loro posto.

IL RETTORE

«Lunedì finalmente migliaia di studenti torneranno a lezione nelle nostre sedi dopo un lungo periodo di forzata lontananza - ha commentato il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi - Abbiamo predisposto tutto per questo appuntamento, organizzando le attività didattiche in funzione della didattica duale e delle disposizioni di sicurezza. Abbiamo riallestito le sedi e le strumentazioni e le piattaforme tecnologiche e predisposte tutte le misure anti-contagio necessario. Ca' Foscari e Venezia sono pronte a ripartire e ad accogliere nuovamente gli studenti all'università e in città per un'esperienza di studio piena e coinvolgente». Quando poi la settimana dopo apriranno le porte delle aule anche tutte le altre facoltà dell'università cafoscarina, ecco che di colpo ci saranno circa 400 lezioni in contemporanea, come succedeva prima dello scoppio della pandemia da coronavirus.

IL RIENTRO NELLE AULE

Tutto è stato studiato nei minimi dettagli e con regole precise. Una la regola fondamentale: all'università si accede solo con la prenotazione.

Per gestire in modo flessibile, settimana per settimana, la frequenza degli studenti, l'ateneo infatti ha creato un sistema di prenotazione accessibile con l'app MyUNIVE oppure dal proprio compute.

Lo studente potrà così prenotare il proprio posto, mentre l'ateneo regolerà le presenze in base all'evoluzione della situazione epidemiologica. Gli studenti si possono iscrivere a partire da una settimana prima e fino all'inizio della lezione. Si tratta quindi di numeri in continua evoluzione.

Toccherà poi ad un video, disponibile su Youtube , presenterà poi agli studenti come funziona la modalità duale di lezione e le norme di comportamento per garantire la sicurezza di tutti. Un nuovo inizio che punta sul ritorno in aula, in sicurezza, del maggior numero di studenti possibile. Per tutti gli iscritti ai corsi di laurea sarà comunque possibile seguire la lezione su Zoom e guardare la registrazione per i successivi sette giorni.

L'ateneo, inoltre, aderisce alla campagna della Conferenza dei rettori (Crui) per invitare tutti, a partire proprio dalle comunità di studenti, docenti e personale degli atenei, a utilizzare l'app Immuni per il tracciamento dei contagi e rendere così ancora più sicuro lo svolgimento delle lezioni, soprattutto quando, dal 14 settembre, tutti gli spazi dell'ateneo veneziano torneranno ad essere riempiti dagli studenti che non sceglieranno di seguire le lezioni da casa, come fatto fino ad ora, nei mesi di chiusura totale.

ISCRIZIONI IN CRESCITA

L'anno che verrà da lunedì in poi, ha già fatto segnare un dato positivo per l'università veneziana: quello delle iscrizioni in crescita rispetto a quanto registrato dodici mesi prima, a settembre 2019, quando si aprì l'anno accademico più strano e particolare della storia accademica.

Riscontri positivi dalla rilevazione preliminare sulle iscrizioni, si diceva, che registra 2.981 immatricolati, 98 in più rispetto alla stessa data del 2019.

Un incremento destinato a consolidarsi con l'iscrizione di chi ha sostenuto le prove di ammissione nella sessione estiva, posticipata rispetto al consueto, per corsi di laurea molto frequentati come quelli di area economica e linguistica. Per i corsi ad accesso libero, c'è tempo fino al 30 settembre per iscriversi.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA