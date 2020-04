UNIVERSITÀ

VENEZIA È un appello quello che l'Assemblea dei Rappresentanti degli Studenti (Ars) rivolge al rettore Michele Bugliesi e al Senato accademico di Ca' Foscari per far fronte alla crisi dovuta al corona virus. Molti studenti vivono di lavoretti saltuari o stagionali, altri di borse di studio, altri ancora vengono mantenuti da genitori e famiglie.

Tuttavia i lavoretti saltuari non esistono più, quelli stagionali tanto meno, borse di studio e contributi da parte delle famiglie diventano sempre più esigui difronte all'impoverimento progressivo che stanno vivendo i loro ambienti familiari, con genitori spesso senza più un lavoro. Gli studenti chiedono all'ateneo di venire incontro alle loro difficoltà con proposte semplici, basilari: due appelli in più, l'annullamento della terza rata delle tasse di iscrizione di quest'anno e della prima dell'anno prossimo. Inoltre gli studenti lamentano di soffrire per la mancanza di didattica in presenza, paventando di avere anche in futuro lezioni ed esami on line. «Le nostre proposte sono ragionevoli perché, come tutti sappiamo, stiamo vivendo e vivremo ancor di più nell'immediato futuro una crisi inedita spiegano gli studenti -. O meglio, sembra che lo sappia chiunque tranne il magnifico rettore e le alte rappresentanze del nostro ateneo. Le quali, rappresentate direttamente da Michele Bugliesi, hanno sdegnosamente ritenuto immotivate le richieste. Sono migliaia gli studenti che in questi mesi non sanno come pagare i propri affitti, ma questo all'ateneo sembra non importare».

«Non abbiamo alcuna intenzione di sacrificare la didattica in presenza che resta un punto fermo - replica il rettore Michele Bugliesi -. L'esperienza di queste settimane ci ha insegnato a valorizzare la formazione a distanza, ma la vita universitaria è molto altro: i laboratori, il lavoro di gruppo, la presenza e i momenti di incontro sono elementi essenziali, non sostituibili. Per questo, in vista dell'avvio del prossimo anno accademico, stiamo sviluppando un piano di azione che intende garantire la didattica in presenza, laddove e nella misura in cui sarà possibile, e a sostenere contemporaneamente le lezioni online».

L'ateneo si dichiara consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie che dovranno affrontare le famiglie nei prossimi mesi. «Ca' Foscari è impegnata insieme alle università italiane al fianco del Ministero - continua Bugliesi - per sviluppare un programma volto a potenziale gli strumenti di sostegno al diritto allo studio per i nostri giovani. Ne sono testimonianza le parole di impegno del Ministro Manfredi. L'ateneo non si sottrarrà comunque al proprio impegno a favore degli studenti, con gli interventi già programmati (che mediamente occupano circa 18 milioni del bilancio di Ateneo) e quelli che la chiusura dell'esercizio 2019 renderà possibili a fine maggio».

Daniela Ghio

© RIPRODUZIONE RISERVATA