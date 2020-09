UNIVERSITÀ

VENEZIA Dopo il via di Ca' Foscari, anche l'altro ateneo veneziano, lo Iuav, si appresta ad affrontare la nuova avventura delle lezioni ai tempi del Covid. Saranno a metà in presenza e a metà a distanza, con uno sbilanciamento voluto verso i laboratori, piuttosto che i corsi, perché l'interazione studenti-docenti ha il suo peso. Un modo insolito per festeggiare risultati eccellenti raggiunti dalle preiscrizioni, dato che le richieste sono quasi il doppio dello scorso anno, in controtendenza con il resto d'Italia. Il 5 ottobre lo Iuav inizierà quindi a fornire lezioni in presenza e da remoto: «Ciò che distingue Iuav - esordisce il rettore Alberto Ferlenga - è l'asse portante dei nostri laboratori, tali insegnamenti sono simulazioni di progetto, quindi è molto difficile farli da remoto, ma nell'ultimo semestre abbiamo approntato anche questo. Porterà via più tempo che non in presenza, ma l'abbiamo messo in conto». Per questo motivo Iuav ha programmato l'accesso ai laboratori per il 70-80% del totale degli studenti: «Tutto avverrà in sicurezza, con prenotazione, e con le aule a capienza dimezzata, anziché portare i ragazzi in una sola stanza, saranno separati in due o tre». I docenti saranno comunque attrezzati per insegnare on line: «L'insegnante avrà una postazione per la presenza, sarà filmato e divulgherà la lezione in streaming, con possibilità di intervento sia da parte degli studenti, che sua». Diverso invece il discorso per quel che riguarda i corsi: «L'80% sarà on line, ad esempio quelli riguardanti storia e matematica, così da diluire la presenza, che sarà garantita grazie alla disposizione distanziata. Infatti non abbiamo una disposizione a banchi o sedute, ma a tavoli, che diventano un modulo, perciò un tavolo permette il distanziamento tra due persone, basta collocare queste isole in maniera opportuna», continua Ferlenga. Il boom di preiscrizioni rende lo Iuav un punto di riferimento nazionale: «Inizialmente c'era grande preoccupazione, il timore che in tanti abbandonassero, invece abbiamo registrato un grande aumento. Se l'architettura a livello nazionale negli ultimi anni perdeva il 30%, e noi contenevamo la perdita all'8%, quest'anno abbiamo avuto quasi il doppio delle richieste anche nel corso in lingua inglese. A design addirittura quattro volte i posti disponibili». Ciò permetterà (imporrà) di fare selezione, perché i posti per architettura sono 350, ma le richieste 710. Design invece offre cento posti a fronte di quattrocento richieste, quindi Ferlenga abbozza un'interpretazione di tale successo: «È una conferma di riconoscibilità del luogo, ma c'è da considerare la Brexit, che ha imposto un innalzamento di tasse. Solitamente alcuni studenti andavano all'estero, mentre oggi non è così».

