Università in via Torino I lavori della nuova fase

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

VIA TORINOMESTRE Estate del 2020 l'edificio Epsilon, inizio del 2021 la Residenza studentesca. I cantieri dell'operazione da 28 milioni di euro che andrà a completare il Campus di via Torino (ma non del tutto, come anticipa il rettore di Ca' Foscari, Michele Bugliesi, nell'intervista nella pagina a fianco) sono partiti fissando ora date certe sui tempi di realizzazione dell'ultimo edificio collegato a quelli del Dipartimento di Scienze ambientali, informatica e statistica, e del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi, oltre alla...