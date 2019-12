CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Università di Medicina in città, ormai è fatta. Si serrano i tempi per arrivare a sfornare nuovi camici bianchi direttamente a Treviso. L'intero corso di laurea in medicina e chirurgia (assieme alle specialistiche) sbarcherà nel capoluogo della Marca nel giro di due anni. Ma si potrebbe fare anche prima, sistemando dei locali in via provvisoria per riuscire ad accogliere gli studenti in aule temporanee senza comunque dover spendere una fortuna. Uno scenario quello dell'arrivo della facoltà padovana nel capoluogo trevigiano sostenuto...