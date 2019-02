Università, consulenze libere dei prof ma all'ateneo andrà il 10% dei guadagni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PIANOROMA Docenti all'università a tempo pieno, con consulenze esterne all'ateneo: i professori potranno lavorare anche con enti privati, riconoscendo però all'università una percentuale dei guadagni per finanziare la ricerca e le borse di studio destinate agli studenti. È questa la soluzione proposta dalla Lega ai problemi sorti per centinaia di docenti universitari che, accettando di svolgere consulenze esterne pur lavorando a tempo pieno per l'università pubblica, si sono ritrovati nelle indagini della Guardia di finanza e sotto la...