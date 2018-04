Unindustria: «Sfruttate tutte le occasioni anche nell'era 4.0 l'esperienza serve»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITREVISO Cogliere ogni opportunità di lavoro. Anche se non è proprio l'impiego sognato. Meglio che rimanersene con le mani in mano. È il consiglio/appello che Antonella Candiotto, vicepresidente di Unindustria Treviso, rivolge in particolare ai giovani trevigiani alla ricerca di un'occupazione. I dirigenti della catena di negozi per i lavori edili e il bricolage Bricoman hanno denunciato di aver faticato oltremodo a trovare candidati nostrani disposti a lavorare il sabato e la domenica. Non è che l'ultima impresa, in ordine di...