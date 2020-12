Unicredit vara un pacchetto di interventi, tra cui la moratoria dei mutui, per sostenere la provincia colpita dal maltempo degli ultimi giorni. La banca mette a disposizione «una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui ipotecari e chirografari per le imprese con sede legale e operativa nelle zone colpite dal maltempo che abbiano subito danni e per tutti i clienti privati intestatari di mutui ipotecari residenti nei Comuni interessati che siano stati danneggiati dall'evento», spiega una nota. È aperta anche le possibilità di richiedere un «Prestito Sostegno» con tasso agevolato per i clienti privati residenti nei Comuni che abbiano subìto danni, mentre per le aziende sarà possibile accedere al «Pacchetto nuovo credito alle imprese». Ieri i ringraziamenti del governatore Luca Zaia: «A nome di tutti i Veneti rivolgo un ringraziamento ad Unicredit per l'attenzione che sta dimostrando nei confronti di cittadini ed imprese, residenti nelle zone colpite dal maltempo. Sicuramente questa moratoria, assieme ai prestiti a tasso agevolato, saranno una boccata di ossigeno per chi, purtroppo, in queste ultime ore sta facendo la conta dei danni provocati dalle nevicate abbondanti e dagli allagamenti causati dalle forti ed abbondanti piogge».

© RIPRODUZIONE RISERVATA