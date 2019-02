CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Undici i dossier calati ieri sul tavolo del ministro per gli Affari Regionali dagli Stati Generali della montagna. La sintesi delle richieste parla di una legislazione differenziata dentro alla quale trovare nuove risorse attraverso la leva fiscale. Confindustria Belluno Dolomiti, che coordinata il tavolo Innovazione sostenibile e imprese per la montagna ha depositato una serie articolata di richieste tra le quali la possibilità di istituire un credito di imposta utilizzabile dai beneficiari, in compensazione con i propri debiti erariali e...