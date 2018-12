CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Undici associazioni, tra imprese, operatori e industrie, assieme ai Sindacati veneziani hanno firmato il documento «Giù le mani dal porto». È la prima volta che tutta l'economia veneziana e i rappresentanti dei lavoratori si schierano con l'Autorità di sistema portuale del mare Adriatico Settentrionale alle prese con una serie di questioni che potrebbero rivelarsi esiziali per lo scalo: dal Governo che ha rimesso in discussione la decisione del Comitatone sulle grandi navi, alla manutenzione ordinaria del porto senza la quale le navi non...