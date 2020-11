VENEZIA Anche i bambini e i ragazzi con meno di 14 anni hanno attraversato il proprio momento di paura legato al contagio da coronavirus.

Nel Veneziano, il dato è quindi su scala metropolitana e accorpa i casi di entrambe le Ulss (la 3 Serenissima e la 4 Veneto orientale) ci sono 687 ragazzi tra gli 0 e i 14 anni attualmente positivi al nemico invisibile. Analizzando il dato per le varie fasce d'età si scopre che attualmente sono contagiati dal coronavirus 60 neonati tra 0 e 1 anno, 133 bambini tra i 2 e i 6 anni e 494 bambini e ragazzi tra i 7 e 14 anni: sono, questi, la fascia più interessata anche perché quella che più comprende chi va a scuola e che quindi non stando sempre a casa ha la maggior possibilità di venire contagiata dal virus.

Se si considera come arco temporale tutta l'evoluzione del coronarirus - che nel territorio dell'area metropolitana di Venezia fissa il suo inizio all'1.30 del 22 febbraio scorso con il primo contagio di un pensionato di Oriago di Mira - si scopre che il numero di bambini risultati positivi alla pandemia del secolo sono 1.391, attualmente

positivi compresi.

Suddividendo ancora una volta per fascia d'età, ecco che tra gli 0 e 1 anno ci sono stati 138 casi di contagi.

Il numero assoluto dei positivi sale con il salire dell'età e ricalca in pieno l'andamento che si ha per chi è adesso legato al virus.

Così nell'insieme che comprende i bambini che vanno dai 2 ai 6 anni il territorio del Veneziano ha avuto 264 casi di positività Covid-19 fino ad arrivare ai 1.007 della fascia che abbraccia i ragazzini dai 7 ai 14 anni.

I numeri diffusi da Azienda Zero sono il segno innegabile di come il coronavirus abbia sia stato, e tutt'ora sia, in grado di colpire anche le fasce più giovani della popolazione che, se da un lato hanno conseguenze minori in fatto di salute, dall'altro rappresentano un importante veicolo di contagio del virus.

