Settanta nuovi positivi e una vittima: Ora sono 1054 le persone che hanno il virus in provincia di Belluno. Molti di loro non hanno sintomi: i ricoverati in ospedale sono infatti 70, due in terapia intensiva. Si tratta di un 84enne ricoverato nel reparto pneumologia Covid dell'ospedale di Feltre. A Cortina, intanto, è tornato a crescere il numero dei positivi. Il sindaco invita i cittadini a mantenere alta la guardia. A Cortina il numero dei contagiati da Covid-19 ha ripreso a salire. Mercoledì c'era stato un leggero calo, di tre unità, che aveva fatto sperare nel blocco del contagio. Ieri invece il sindaco Gianpietro Ghedina ha comunicato che i positivi erano 140, otto in più in due giorni. «In parte è dovuto ai numerosi tamponi effettuati allo stadio Olimpico del ghiaccio, nelle tre giornate», spiega Ghedina, che raccomanda ancora il rispetto delle norme. Oltre agli uffici comunali nello stabile del municipio, ci sono nuove regole anche per accedere all'ufficio tavolare, nel palazzo delle Poste: da lunedì 21 ottobre il pubblico, composto soprattutto da tecnici, può entrare il lunedì e venerdì dalle 9.30 alle 11.30; nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30.

