Una vita in isola tra il lavoro e lo sport La madre era scomparsa a 28 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RITRATTOTREPORTI (g.bab.) «Era brillante come un gioiello». Le parole sono quelle di Daniele Zane, zio di Davide, tra i primi ad intervenire sul luogo dell'incidente in cui venerdì notte ha perso la vita il 22enne di Burano. Un ragazzo molto conosciuto e benvoluto sia a Burano che a Treporti, due comunità che sono scosse da una tragedia che ieri mattina ha fatto subito il giro delle due località. Lui, figlio unico, che aveva conosciuto la durezza della vita a poco più di due anni, quando perse per sempre la mamma Alessandra per colpa...