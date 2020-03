Una vita difficile finita per entrambi nel peggiore dei modi. Un'esistenza segnata dall'abuso di alcol, dagli scarsissimi mezzi economici, dall'assenza di un lavoro e persino dalla mancanza di una dimora stabile. Una dolorosa storia di disagio sociale e di giorni affrontati uno dopo l'altro senza alcuna certezza di un domani più dignitoso. Terminata invece in modo assurdo, con l'uomo che cerca di afferrare la compagna conscio del pericolo che sta correndo, ma che alla fine muore assieme a lei. Che all'origine di tutto ci sia stata una lite, alla fine, conta meno di nulla. Uniti nella morte come nella vita grama. Ha creato sconcerto ma anche molta pena e commozione in tutta la cittadina di Battaglia Terme la tragica fine di Miro Menandro e della compagna Simonetta Zanellato. La coppia era infatti conosciuta per la condizione di difficoltà ed emarginazione in cui viveva da anni. I due, Menandro originario della frazione di Valsanzibio di Galzignano e Zanellato di Battaglia, risultavano ufficialmente senza fissa dimora, privi di un impiego degno di questo nome, con l'alcol a segnare profondamente le loro esistenze. «Anche i servizi sociali del nostro municipio si erano interessati alla loro precaria situazione», racconta il sindaco di Battaglia Massimo Momolo, subito accorso allo scalo ferroviario non appena ha saputo della tragedia.

