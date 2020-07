MIRA

Un ex dipendente di una grande azienda, dalla vita tranquilla sconvolta improvvisamente da un raptus tale da imbracciare un vecchio fucile e sparare verso i carabinieri. Le indagini delle forze dell'ordine unitamente al tempo e alle cure potranno far luce su quanto è successo nella mente di L.M. classe 1954 che ieri in tarda mattinata si è prima asserragliato nella sua camera da letto, al secondo piano dell'abitazione di via Malpaga a Oriago, e poi, alla vista dei carabinieri ha sparato due colpi con il vecchio fucile dal padre, mai denunciato, ferendo di rimbalzo la moglie. Nessuno dei vicini si spiega quel gesto tanto assurdo quanto inaspettato da una persona conosciuta da tutti come tranquilla, riservata, un buon uomo insomma. Un improvviso raptus, che qualche amico più vicino alla coppia, ipotizza sia stato dettato da tensioni famigliari sedimentate negli anni, aggravate nell'ultimo periodo dal sopraggiungere di qualche problema di salute. Ma a dettare uno choc psicologico tale da giustificare un impulso di questo tipo ci sarebbero delle situazioni sopite per anni, mortificazioni, piccole ingiustizie che nell'animo di L.F. si sarebbero sedimentate lentamente, silenziosamente, per sfociare poi improvvisamente con rabbia in un gesto inaspettato quanto irrazionale. Al centro dei dissidi famigliari non certo con la moglie affettuosa compagna di una vita, con la quale L.M. ha parlato fino all'ultimo attraverso la porta della camera all'interno del quale si era asserragliato, prima di uscire con il fucile. Dissidi e tensioni sorti con altri parenti stretti, qualcuno ipotizza legati ad inutili tentativi di accordo dopo dissapori come tanti all'interno delle famiglie, che avrebbero fatto risalire antichi screzi e tensioni fino al raptus finale. Anche la vicenda dei petardi che L.M. avrebbe fatto scoppiare la sera di prima attorno alla casa, e uditi dai vicini, non sarebbero riconducibili a quando avvenuto ieri mattina ma all'intenzione di spaventare e allontanare dei gatti che disturbavano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA