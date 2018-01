Una vita costellata di tanti lutti: rimase vedovo e perse due fratelli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

AURONZOUna vita segnata da tanti lutti quella di Mario Bombassei, padre di due figlie, Elga e Sabrina. Alla metà degli anni Novanta era rimasto vedovo: la moglie perse la vita travolta da un'auto alle porte di Santo Stefano. Anche i suoi fratelli lo avevano lasciato: nel 1983 Edoardo venne trovato morto nel lago di Stabin e nel 2014 fu la volta di Rinaldo, rinvenuto a terra in centro ad Auronzo.Bombassei da un po' di anni era in pensione dopo una vita di lavoro sulle strade alle dipendenze di Veneto Strade. Per anni, con la famiglia, aveva...