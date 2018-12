Una vicenda umana con troppe verità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una vicenda dalle mille sfaccettature e chiavi di lettura, quella di don D'Antiga, rappresentazione di una realtà e del suo contrario. E la zona in cui finisce l'una e inizia l'altro sconfina nel parossismo. Come un funerale - quello di ieri - che, anziché celebrare le virtù della defunta, in realtà si trasforma in una perorazione in difesa del sacerdote trasferito di sede e mansioni. O come quella del confronto, quasi tra ultras, fra i fedeli che sostengono il sacerdote e chi ne critica il modo di amministrare la parrocchia. E poi le...