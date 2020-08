LA PROTESTA

JESOLO «La vicenda dei canoni demaniali è a dir poco incredibile e conferma che in Italia esistono due categorie di cittadini: quelli di serie A e quelli destinati alle serie dilettantistiche». Anche Pasqualino Codognotto, sindaco di San-Michele Bibione e presidente della Conferenza dei sindaci della costa, si allinea alla protesa di Unionmare. A far discutere è la richiesta di pagamento dei canoni demaniali inviata ai gestori degli stabilimenti balneari, dei chioschi ma anche ai campeggi affacciati sulla spiaggia che entro metà settembre dovranno pagare 13 milioni di euro. Un conto tra i più alti d'Italia. «Capisco l'indignazione degli operatori spiega Codognotto anche noi amministratori stiamo provando la stessa sensazione. Purtroppo tutte le nostre richieste inviate al governo sono letteralmente cadute nel vuoto. E come se non bastasse ora scopriamo che alcune regioni hanno deciso di sospendere i pagamenti. Non è possibile che a pagare siamo sempre i soliti».

NESSUNO SCONTO

Proprio dai comuni balneari veneziani, Bibione compreso, sono partite le prime richieste di pagamento. «È la legge che ci obbliga a farlo aggiunge Codognotto non possiamo fare diversamente. Ripeto: capisco l'esasperazione degli operatori che hanno iniziato la stagione in ritardo, si sono trovati a far fronte a un aumento delle spese non compensato dalle presenze e ora devono pagare anche i canoni. Ci sono degli imprenditori in forte difficoltà, alcuni non sanno nemmeno come potranno partire il prossimo anno».

Grande anche la preoccupazione a Cavallino-Treporti, dove i campeggi assieme a Fiata Regionale stanno valutando la situazione con un proprio legale. «Abbiamo iniziato la stagione a giugno inoltrato spiega Alessandro Berton con forti limitazioni e un aumento delle spese. Non ci sembra giusto pagare i canoni per intero, chiediamo l'applicazione di quanto previsto in situazioni di calamità».

Unica voce fuori dal coro quella dell'associazione Jesolo in Movimento che rappresenta gli attivisti del M5s del litorale: «A Jesolo sono state spese ingenti risorse pubbliche per la spiaggia attacca il portavoce Antonio Lunardelli noi chiedevamo che venisse salvaguardata la spiaggia libera per tutelare il turismo pendolare ma così non è stato. Riteniamo che ci debba essere un limite per tutto: la stagione non è andata così male e se i concessionari di aree demaniali non riescono proprio a pagare il canone forse è auspicabile che rinuncino alle concessioni e che tali aree vengano messe in gara come previsto dalla Bolkestein».

Giuseppe Babbo

