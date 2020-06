Una ventina sono gli interventi che ieri sera hanno impegnato i vigili del fuoco nella zona del Montebellunese. Allagamenti, blackout, e il canale Brentella esondato hanno tenuto al lavoro fino a notte diverse squadre, causando danni ma senza fortunatamente il coinvolgimento di persone.

L'area più colpita è stata quella a sud e a sudovest del centro della cittadina. In particolare dalle parti di via Maso e via Santa Caterina da Siena, non lontano dal cimitero comunale, si sono registrati diversi interventi in seguito all'esondazione del canale Brentella che non è riuscito a convogliare e trasportare l'imponente massa scaricatavi dai fotunali che dal tardo pomeriggio hanno flagellato il territorio. In serata il sindaco Marzio Favero si è tenuto in costante aggiornamento con il responsabile della Protezione civile: «Si tratta senz'altro di precipitazioni eccezionali e di un momento da tenere sotto costante controllo ha spiegato -, tuttavia l'attenzione è grande e i nostri volontari sono pronti a intervenire in ogni momento». La Regione ha diramato ieri un avviso di criticità idrogeologica, decretando lo stato di attenzione da ieri pomeriggio alle ore 21 di venerdì in tutti i bacini idrografici del Veneto.

