Una trentina i colpi messi a segno in tutta la provincia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I RISCONTRIMESTRE Sono una trentina i colpi in provincia che i carabinieri riconducono ai gruppi rom che utilizzavano le auto del garage virtuale messo a loro disposizione dal prestanome siciliano con casa nel Parmense che se le intestava in maniera fittizia. E non a caso una ventina di queste macchine sono state sequestrate nel nostro territorio.Fondamentale per il risultato di questa maxi-operazione battezzata Ghost cars è stata la collaborazione di cittadini che hanno assistito ad alcuni episodi consumati in strada ai danni di anziani,...