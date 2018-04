Una tregua di sole, poi torna la neve

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PUNTO METEOBELLUNO Vigilia di Pasqua sotto la neve, con un marcato pericolo valanghe in quota, ma Pasqua e Pasquetta ci regaleranno una tregua fatta di sole, più deciso domani. Sarà solo un flash festivo, perché da mercoledì il barometro volgerà nuovamente al brutto, con altre nevicate. La primavera può attendere ancora. Ma non c'è da stupirsi, afferma Anselmo Cagnati, responsabile dell'Ufficio Valanghe dell'Arpav: «Siamo esattamente nella norma. Basterà pensare che ad Arabba, per esempio, può accadere che solo a luglio non...