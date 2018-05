Una tessera unica in stile Superski: così la vacanza non avrà confini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PASSBELLUNO Un'unica tessera per tutte le vallate dolomitiche. La falsariga sulla quale si muove Dolomiti SuperSummer è quella invernale, storica e collaudata di Dolomiti Superski, che permette di utilizzare gli impianti di risalita delle Dolomiti con un solo skipass. Quando le montagne si tingono di verde, la filosofia rimane quindi la stessa, con 100 impianti in 12 valli aperti durante l'estate, fruibili da un lato con le singole tessere di valle - ma in questo caso limitatamente al proprio territorio di competenza - oppure con le...