«Una tassa per la visita e i rifiuti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Tra i disagiati c'è anche chi la prende con filosofia. È il caso di Francesca Maggiolo e Sergio Steffenoni, pensionati di Cannaregio incontrati sabato nei pressi di San Giovanni Evangelista, per i quali il problema al primo posto rimane il turismo, ma arginabile creando una sorta di riserva indiana: «Bisognerebbe tutelare i veneziani facendoci vivere gratis, come succede per gli indiani nelle riserve, mantenuti dal pubblico». Negli occhi dei due si vede che la sopportazione nei confronti dell'eccesso è al limite, ma oltre alla battuta...