GRANDI NAVIMESTRE L'Unesco torna a minacciare di inserire Venezia e la sua laguna nella lista nera dei siti in pericolo. L'Agenzia delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura sostiene che ci sono condizioni di rischio per la sostenibilità della città e dell'ambiente, tra queste la questione delle grandi navi da crociera riguardo alle quali nota che la proibizione «teorica» per l'ingresso di queste navi nella laguna non...