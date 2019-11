CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una strage interminabile. Il bilancio degli incidenti degli ultimi due giorni, sulle strade veneziane, è un drammatico bollettino di guerra. A meno di 24ore dalla tragedia di Musile, che ha visto la morte di una 18enne di Castelfranco al ritorno da una serata in discoteca, un altro scontro fatale. A perdere la vita un 36enne di Salzano, Federico Ziero, venerdì sera in A4. L'uomo ha perso il controllo della sua auto, che è finita contro il guard rail ed è stato poi travolta da un furgone. Per il 36enne non c'è stato nulla da fare, grave...