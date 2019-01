Una stanza d'ascolto per accogliere chi non sa a chi rivolgersi per un aiuto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE L'importante è non lasciare sole le donne, fare sentire loro la vicinanza non solo delle forze dell'ordine ma anche della comunità. Fra gli strumenti messi in campo dai carabinieri il progetto Una stanza tutta per sé. Finora nel Veneziano è stata allestita nelle caserme del centro storico, di Mestre e di San Donà. Si tratta di uno spazio dedicato all'ascolto e all'accoglienza in ambiente protetto delle vittime di violenza di genere e di maltrattamenti in famiglia. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra il Comando...