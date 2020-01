Una stagione sciistica da record che potrebbe essere la migliore di sempre. Il primo bilancio dopo le vacanze di Natale è ampiamente positivo in tutti i comprensori bellunesi del Dolomiti Superski, dove gli impianti girano a pieno regime e si sfiora il 100% di piste aperte, inclusi i collegamenti tra le vallate. Le abbondanti nevicate di novembre e l'attuale lungo periodo di bel tempo rappresentano un mix vincente che gli impiantisti sono felici di sfruttare. Piste prese d'assalto in quota dunque, dal comprensorio del Civetta a quello di Cortina, dalla Val di Zoldo alla Marmolada al San Pellegrino ad Arabba. Gli operatori non hanno dubbi: potrebbe essere la miglior stagione di sempre, con aumenti di presenze che si attestano intorno al 25/30 per cento rispetto a un anno fa. Davvero un inverno strepitoso. Ma dove l'entusiasmo per la piega che la stagione sta prendendo si tocca quasi con mano, è nella conca ampezzana: qui spira il vento di un inedito fermento legato ai grandi eventi all'orizzonte e al successo che i nuovi collegamenti sciistici e le nuove strutture, prima fra tutte la velocissima Freccia del cielo, creati in vista di quegli appuntamenti stanno riscuotendo tra gli appassionati.

