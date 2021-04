Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

JESOLOÈ in arrivo direttamente sulla scrivania del presidente del Consiglio Draghi l'emendamento per dare un sostegno ai lavoratori invisibili. La notizia è stata rilanciata direttamente a Hellene Grendene, contattata da diversi parlamentari che hanno preso a cuore la vicenda. Solo nella costa veneziana si parla di circa 5mila lavoratori che si trovano in questa situazione: addetti ai supermercati, parcheggiatori, autisti, bagnini,...